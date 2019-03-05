Плохие соседи: как запретить сдавать квартиру по закону

Уклад жизни изменился - сейчас большинство жильцов многоквартирных домов в России не может сказать с уверенностью, кто их соседи, а также как часто они меняются. Связано это с миграцией жителей страны, а также с распространенной практикой сдачи квартир в аренду.

Если квартиранты тихие и неконфликтные, то все хорошо, но далеко не всегда съемщики оказываются столь безобидны. К счастью, существуют законные методы бороться и с незаконными арендаторами, и с шумными съемщиками жилья.

Основные проблемы

Жильцы дома, собственник одной из квартир которого сдает свое жилье внаем, сталкиваются с целым рядом сложностей - и не всегда виноват характер новых соседей:

незаконная аренда с получением дохода;

неуплата налогов собственником;

опасные квартиранты;

аренда мигрантами;

«резиновые» квартиры;

рост цен на услуги ЖКХ из-за увеличения потребления энергии и т.п.;

порча имущества и зон отдыха;

нарушение порядка;

шум;

многое другое.

Что говорит закон?

На практике, доказав сокрытие источников дохода, можно легко запретить собственнику продолжать свои незаконные действия. Другое дело, что большинство не знает, как доказать факт нарушений. При этом большинство их связано именно с собственниками недорогих квартир, а вот владельцы элитного жилья предпочитаю и платить налоги, и страховать свою квартиру.

Без официального договора аренды от схема жилья могут пострадать не только соседи, но и арендаторы. Они не защищены законом, в любой момент их могут выставить вон ради более выгодного клиента, поиск жилья и внезапный переход стоят и денег, и нервов.

Но чаще всего жертвами становятся официально прописанные жители дома. Очень часто небольшие 1-2-комнатные квартиры сдают на большое количество людей - будь то студенты, приезжие в поисках работы или просто семьи с несколькими детьми. В итоге при официальном проживании в здании одного количества людей реально их проживает в 1,5-2 раза больше - вырастает общий расход воды, газа, затраты на уборку территории и вывоз мусора.

Это грозит ростом цен в квитанциях по ЖКХ - это не только неприятно, но и неправильно, ведь жильцы не должны расплачиваться за чужой удачный доход. Статистика говорит, что в домах вторичного рынка недвижимости под сдачу идет не менее 30% всего жилья.

Есть несколько путей решения проблемы:

договоренность с собственником жилья;

обращение в управляющую компанию или ТСЖ;

разговор с участковым на предмет проверки документов и регистрации жильцов;

запрос в ФНС на тему незаконной аренды;

заявление в ФМС с доказательствами нарушения миграционных законов жильцами.

Что на практике?

В реальности не так легко доказать факт незаконной сдачи жилья - обе стороны могут назваться друзьями, а проживание на чужой квартире якобы происходить безвозмездно. Но при наличии устного подтверждения неуплаты налогов и сдачи квартиры можно все равно обратиться за помощью к властям - причем анонимно. Налоговые службы собирают такие обращения и тщательно их проверяют.

Наказанием может стать:

штраф в размере 120% от общей суммы невыплаченных за время аренды налогов;

штраф до 0,5 млн руб. при выявлении повторных нарушений;

уголовная ответственность;

выселение.

Чтобы избежать подобного, всем арендаторам рекомендуется следовать букве закона, а также тщательно отбирать своих жильцов. Рекомендуется также уведомить соседей о сдаче квартиры во избежание возможных конфликтов.

Фото: bytrf.ru

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