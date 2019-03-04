Правильные инвестиции: недвижимость в Испании

Все большую популярность с каждым годом приобретает покупка нашими соотечественниками недвижимости за границей, в качестве инвестиций. Каждый человек, вкладывая свои средства в заграничное имущество, преследует свои цели.

У кого-то в планы входит получение второго гражданства и уезд на ПМЖ в другую страну, кто-то желает получить дополнительный источник дохода, сдавая в аренду объект недвижимости, а кому-то просто хочется иметь квартиру или дом за границей, чтобы приезжать туда отдыхать.

Самую большую популярность обрели объекты недвижимости в курортных районах. И среди них на сегодняшний день в качестве лидера можно выделить Испанию. Купить недвижимость в этой стране может любой гражданин - не имеет никакого значения резидент он или нет, так как в законодательстве данного государства не предусмотрены ограничения.

Невзирая на то, что спрос на недвижимое имущество в Испании достаточно велик, цены на жилье довольно низкие. Однако эксперты в данной области прогнозируют повышение стоимости в скором времени, в связи с чем лучше поторопиться гражданам, которые планировали покупку квартиры или дома в Испании в ближайшем будущем.

Что касается самой процедуры покупки жилья в Испании: она достаточно безопасна и прозрачна. По закону этой страны каждую сделку купли-продажи недвижимости проверяет нотариус, на предмет «чистоты» и отсутствие обременений.

В результате этого на сегодняшний день образовалось большое количество агентств недвижимости, предлагающих проведение заочной сделки купли-продажи, позволяющее покупателю не присутствовать при покупке. Конечно подписание договора можно поручить доверенному лицу, но выбирать объект недвижимости необходимо лично. В таком случае человек не окажется в неловкой ситуации, которая может возникнуть из-за наличия каких-либо «сюрпризов», о которых агент умолчал, с целью заключения сделки.

Если во владении гражданина имеется объект недвижимости на территории Испании, он и его семья может находится в пределах данного государства в течение 180 дней. А когда стоимость жилья превышает 0,5 млн. евро, человек может смело рассчитывать на получение вида на жительство, после которого получить гражданство не составит никакого труда.

В Испании предусмотрен очень жесткий налоговый режим. В законодательстве этой страны обозначено несколько видов сборов, которых нет в России. Покупатель, приобретая объект недвижимости, обязан выплатить 10% от стоимости жилья, для того, чтобы оно перешло к нему в собственность.

Когда объектом покупки становится недвижимость на первичном рынке, необходимо уплатить НДС и гербовый сбор. В некоторых регионах страны налог на покупку земельного участка доходит до 21%. Но если на территории участка есть жилье строение, то достаточно внести в казну государства 10% от стоимости, указанной в договоре купли-продажи.

Фото: hd13.ru

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