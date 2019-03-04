Аренда или покупка: что лучше?

В жизни каждого человека основной целью является наличие надежного крова для него и его семьи. И очень часто случается так, что гражданину необходимо самому принимать решение и изыскивать возможность, чтобы жить в комфортных условиях. И здесь можно встать перед непростым выбором: арендовать объект недвижимости с хорошим ремонтом и удобным расположением или накопить денежные средства, которые дадут возможность приобрести собственное жилье.

Чем больше город, тем больше ресурсов

Проживая в большом городе, есть возможность найти работу с достойным уровнем заработка для аренды жилья. Но есть альтернатива, в виде кредита на собственное жилье, под названием ипотека.

Выбор за вами, но помните, что нужно рассуждать рационально: какой вариант для вашего уровня дохода наиболее выгодный.

Есть категория людей, которые испытывают трудность психологического характера, занимая в банке денежные средства, и понимая, что придется отдать сумму, которая превышает размер займа. Такое поведение обусловлено индивидуальными качествами человека. Всегда нужно учитывать тот факт, что в случае с ипотекой вы платите за жилье, которое будет являться вашей собственностью, при этом уже проживая в нем и эксплуатируя. А вот ситуация с арендой в корне отличается: человек платит за пользование, но в конечном итоге этот объект недвижимости никогда не перейдет к нему во владение.

В случае с ипотекой вполне естественно, что для ее оформления нужно соответствовать ряду требований, которые выдвигает банк. Ни один из банков не выдаст своего одобрения на кредит, если гражданин, пожелавший воспользоваться программой ипотечного кредитования, не в состоянии подтвердить свою платежеспособность и финансовую стабильность. В этом случае, многие начинают размышлять над уровнем своей социализации, а также легализации собственных доходов.

Также очень часто банк выдвигает требование о наличии поручителей, которые в случае утраты человеком платежеспособности, выплачивают образовавшийся долг по кредиту.

Каждый человек вправе сам решать, что является для него более выгодным: пересматривать кучу объявлений об аренде объектов недвижимого имущества или стать обладателем собственной квартиры.

К тому же, на текущий момент времени, многие города нашей страны предлагают хорошие условия по ипотечному кредитованию, позволяющие молодой семье или хорошему специалисту обзавестись собственными квадратными метрами под низкий процент.

Фото: mynedvizh.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Аренда жилья: как грамотно снять квартиру

Минимальная аренда таунхаусов в Подмосковье снизилась до 30 тыс. руб. в месяц

Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц